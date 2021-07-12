Танк перекинувся і впав на вежу

Про це повідомляє КП.

Так, в Росії в Сахалінській області сталася ДТП - при транспортуванні військовими танка він впав з тягача посеред дороги.

Попередня причина аварії-неправильне навантаження танка на тягач.

На повороті причіп нахилився і він впав на дорогу.

До слова, це не перша НП з танком в Росії за останній час.

Так, в місті Уфа під час репетиції параду на честь 9 травня один з танків загорівся, на нього пролилося паливо і спалахнуло.

Танкіст погасив вогонь самостійно до прибуття рятувальників, пожежники, що приїхали, змили паливо.

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