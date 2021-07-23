Українка "зустрічалася" зі своїм свекром поки чоловік був у відрядженнях
Оксана розповіла, що з першого погляду закохалася у свого свекра.
Все почалося після того, як хлопець привів її знайомити зі своїми батьками, інформує Ukr.Media.
"Я можна сказати, що з першого погляду закохалася в свого свекра. У нього неможливо було не закохатися, високий, ставний, він був військовим лікарем. Чоловік по роботі часто їздив у відрядження і ось в одній з них, я попросила свекра прийти до нас додому", - розповіла дівчина.
За словами Оксани, свекор теж був небайдужий до неї, але не хотів руйнувати сім'ю сина.
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"Я накрила стіл, купила пляшку коньяку, і стала чекати. Він прийшов, побачив і зрозумів, що я задумала і сказав: "Ти мені сподобалася з першого дня, але руйнувати сім'ю сина, я не хочу. Але так як він буде часто їздити у відрядження, а ти будеш одна, то вже краще я, ніж хтось інший",-зізналася жінка.
Оксана народила двох дітей, від свекра, в той час, як чоловік думав, що від нього.
Чоловік несподівано повернувся з відрядження і застав дружину з батьком. В результаті пара розійшлася, а свекор, перестав спілкуватися з дівчиною і навіть звільнив з роботи.
Дружину свою він не кинув, а попросив у неї вибачення і все їй розповів.
Оксана подавала на аліменти на чоловіка, але суд їх не присудив. Батьки відвернулися від неї і навіть не хочуть більше спілкуватися.
До слова, нещодавно в Києві було статистичне опитування щодо зрад, і ось що з'ясувалося:
- 76% чоловіків зраджували своїм другим половинкам хоча б один раз в житті;
- постійні відносини» на стороні " мали 60% чоловіків;
- 26% дівчат були невірні одного разу;
- 40% жінок зраджує своїм чоловікам постійно.
Британські дослідники наводять показники трохи нижче. За його даними, жінки змінюють частіше (в 46% шлюбів), а чоловіки більш схильні до стабільних відносин (вони невірні тільки в 26% сімей).
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