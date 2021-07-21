Появились подробности загадочной гибели супругов в Кривом Роге

В Кривом Роге на улице Алексеева, 33 нашли тела супругов - 50-летней женщины и 51-летнего мужчины. Плавали в кровавой воде в бассейне, расположенном на территории дома. Возле них в воде плавала икона и букет.

Об этом пишет местный ресурс "Наш город" со ссылкой на свои источники.

Погибших людей 19 июля нашел 82-летний отец женщины. Известно также, что в воде была кровь, а на дне бассейна лежал нож.

В ходе следствия было установлено, что супруги не проживали вместе, и находились на стадии расторжения брака. Кроме того, соседи рассказали, что мужчина часто избивал свою жену, неоднократно грозился ее убить и страдал психическими расстройствами.

Полицейские выяснили, что женщина умерла, захлебнувшись водой. На теле мужчины обнаружили два ножевых ранения с левой стороны грудной клетки.

Как сообщает ТСН, мужчина якобы пытался уговорить жену не расставаться с ним, но она не хотела этого. Мужчина разозлился и утопил жену, после чего покончил с собой.

Напомним, что тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет.

Как Politeka писала, что женщина нарвалась на нож, защищая возлюбленного.

Также Politeka сообщала, что трагедия произошла с 4-летним ребенком.