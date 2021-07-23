Украинка "встречалась" со своим свекром пока муж был в командировках

Оксана рассказала, что с первого взгляда влюбилась в своего свекра.

Все началось после того, как парень привел ее знакомить со своими родителями, информирует Ukr.Media.

"Я можно сказать, что с первого взгляда влюбилась в своего свекра. В него невозможно было не влюбиться, высокий, статный, он был военным врачом. Муж по работе часто ездил в командировки и вот в одной из них, я попросила свекра прийти к нам домой", - рассказала девушка.

По словам Оксаны, свекор тоже был неравнодушен к ней, но не хотел разрушать семью сына.

"Я накрыла стол, купила бутылку коньяка, и стала ждать. Он пришел, увидел и понял, что я задумала и сказал: "Ты мне понравилась с первого дня, но разрушать семью сына, я не хочу. Но так как он будет часто ездить в командировки, а ты будешь одна, то уж лучше я, чем кто-то другой", - призналась женщина.

Оксана родила двоих детей, от свекра, в то время, как муж думал, что от него.

Муж неожиданно вернулся из командировки и застал жену с отцом. В результате пара разошлась, а свекор, перестал общаться с девушкой и даже уволил с работы.

Жену свою он не бросил, а попросил у нее прощения и все ей рассказал.

Оксана подавала на алименты на мужа, но суд их не присудил. Родители отвернулись от нее и даже не хотят больше общаться.

К слову, недавно в Киеве был статистический опрос относительно измен, и вот что выяснилось:

76% мужчин изменяли своим вторым половинкам хотя бы один раз в жизни;

постоянные отношения «на стороне» имели 60% мужчин;

26% девушек были неверны всего один раз;

40% женщин изменяет своим мужьям постоянно.

Британские исследователи приводят показатели несколько ниже. По его данным, женщины изменяют чаще (в 46% браков), а мужчины более склонны к стабильным отношениям (они неверные только в 26% семей).

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