Украинка "встречалась" со своим свекром пока муж был в командировках
Оксана рассказала, что с первого взгляда влюбилась в своего свекра.
Все началось после того, как парень привел ее знакомить со своими родителями, информирует Ukr.Media.
"Я можно сказать, что с первого взгляда влюбилась в своего свекра. В него невозможно было не влюбиться, высокий, статный, он был военным врачом. Муж по работе часто ездил в командировки и вот в одной из них, я попросила свекра прийти к нам домой", - рассказала девушка.
По словам Оксаны, свекор тоже был неравнодушен к ней, но не хотел разрушать семью сына.
Лобода после четырех лет молчания даст сольный концерт в Украине, цены на билеты космические: подробности
Внезапно ушел из жизни знаменитый актер и юморист: трагедия случилась прямо на сцене
Оборвалась жизнь актрисы-сердцеедки, которую назвали самой горячей женщиной в кинематографе: подробности
Не стало легендарной актрисы, ее талант восхищал многих: "Женщина неподражаемой красоты"
Тина Кароль с мамой Дана Балана померились фигурами в алых платьях с неприличными декольте: "Так похожи"
"Я накрыла стол, купила бутылку коньяка, и стала ждать. Он пришел, увидел и понял, что я задумала и сказал: "Ты мне понравилась с первого дня, но разрушать семью сына, я не хочу. Но так как он будет часто ездить в командировки, а ты будешь одна, то уж лучше я, чем кто-то другой", - призналась женщина.
Оксана родила двоих детей, от свекра, в то время, как муж думал, что от него.
Муж неожиданно вернулся из командировки и застал жену с отцом. В результате пара разошлась, а свекор, перестал общаться с девушкой и даже уволил с работы.
Жену свою он не бросил, а попросил у нее прощения и все ей рассказал.
Оксана подавала на алименты на мужа, но суд их не присудил. Родители отвернулись от нее и даже не хотят больше общаться.
К слову, недавно в Киеве был статистический опрос относительно измен, и вот что выяснилось:
- 76% мужчин изменяли своим вторым половинкам хотя бы один раз в жизни;
- постоянные отношения «на стороне» имели 60% мужчин;
- 26% девушек были неверны всего один раз;
- 40% женщин изменяет своим мужьям постоянно.
Британские исследователи приводят показатели несколько ниже. По его данным, женщины изменяют чаще (в 46% браков), а мужчины более склонны к стабильным отношениям (они неверные только в 26% семей).
Напомним, Александр Пономарев неожиданно рассказал об измене экс-супруги Мозговой: "Я узнал..."
Также мы сообщали, что супруга Андрея Джеджулы впервые показала синяки на лице: "Желаю от души такого "золотого" мужа"
Кроме того Politeka писала, что ссора возлюбленных закончилась трагедией, тела супругов нашли в бассейне: детали и фото