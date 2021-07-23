Українці вже восени можуть зіткнутися з новим етапом карантину, а країні загрожує потрапляння в "червону зону"

У МОЗ попередили про те, що ситуація з коронавірусом в Україні може різко погіршитися. Як розповів в ефірі "Сніданку з 1+1» головний санітарний лікар України Ігор Кузін, на сьогоднішній день дві дози вакцини отримали тільки 4% українців, при цьому за останню добу кількість зареєстрованих випадків зараження килимом зросла (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

"Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам "Дельта", - підкреслив Кузін.

Він зазначив, що інші країни, які вже зіткнулися з цим штамом, відзначають, що він викликає масштабні і різкі спалахи захворювання.

На тлі такої статистики в уряді щосили готуються до третьої хвилі коронавірусу в Україні. Не виключається, що через неї в країні можуть бути введені найжорсткіші обмежувальні заходи.

"До Червоної зони, Я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - упевнений Кузін.

У зв'язку з цим головний санлікар закликає українців не зволікати з вакцинацією. Він зазначив, що до осені людям бажано мати свій імунітет до вірусу.

Нагадаємо, в Україні знову зростає кількість хворих на ковід, в МОЗ заговорили про посилення обмежувальних заходів.

Як повідомляла Politeka, в Україні почали підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Також Politeka писала, що в РНБО розповіли про майбутнє посилення карантину в Україні.