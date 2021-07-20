В Украине впервые за несколько месяцев возросло количество заболевших коронавирусом, нужно усиливать меры

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания сообщил о росте заболевших в Украине, передает Politeka.net со ссылкой на сайт Президента Украины.

Так, по словам министра, только за прошлую неделю было зафиксировано 3460 новых случаев, это на 253 больше, чем за предыдущий период.

К слову, также в мире фиксируется рост заболеваемости COVID-19 штамма «Дельта».

В связи с этим Ляшко хочет усилить карантинные меры при пересечении границы.

Министр здравоохранения предлагает, чтобы все граждане без прививки, приезжающие в Украину, проходили 14 дней самоизоляции, или неделю, если после этого срока их ПЦР-тест окажется негативным.

Украинцы до 18 лет и люди, которые выехали из страны до вступления постановления в силу, не будут проходить режим самоизоляции.

Стоит отметить, что за прошлую неделю в Украине сделали 609 тысяч вакцин, тогда как неделей раньше - 560 тысяч.

На этой неделе в украинские области направят еще 3,3 млн доз вакцины - 2 млн Moderna, 1 млн CoronaVac и 300 тысяч Pfizer.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил необходимость создать пункты прививок на пограничных пунктах пропуска.

Напомним, что украинцев предупредили о третьей волне ковида, началась подготовка

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