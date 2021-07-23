Украинцы уже осенью могут столкнуться с новым этапом карантина, а стране грозит попадание в «красную зону»

В Минздраве предупредили о том, что ситуация с коронавирусом в Украине может резко ухудшиться. Как рассказал в эфире «Сніданку з 1+1» главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, на сегодняшний день две дозы вакцины получили только 4% украинцев, при этом за последние сутки количество зарегистрированных случаев заражения ковидом выролсло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта"», - подчеркнул Кузин.

Он отметил, что другие страны, которые уже столкнулись с этим штаммом, отмечают, что он вызывает масштабные и резкие вспышки заболевания.

На фоне такой статистики в правительстве вовсю готовятся к третьей волне коронавируса в Украине. Не исключается, что из-за нее в стране могут быть введены самые жесткие ограничительные меры.

«К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени», - уверен Кузин.

В связи с этим главный санврач призывает украинцев не тянуть с вакцинацией. Он отметил, что к осени людям желательно иметь свой иммунитет к вирусу.

Напомним, в Украине снова растет число заболевших ковидом, в Минздраве заговорили об усилении ограничительных мер.

Как сообщала Politeka, в Украине начали подготовку к третьей волне эпидемии коронавируса.

Также Politeka писала, что в СНБО рассказали о предстоящем ужесточении карантина в Украине.