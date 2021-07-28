У Маріуполі в Азовське море вилили небезпечну фарбу

Інцидент стався ще 16 липня в районі Центрального пляжу співробітники підрядної організації виконували ремонтні роботи на пірсі і розлили фарбу в морську воду, пишуть на сайті Маріуполь.



Тоді берег і прибережні води забарвилися в рожевий колір і загинув мальок бичка.

Завдані збитки оцінили в 1500 гривень, а штраф винуватцям склав 136 гривень.





Раніше повідомлялося, що за час експертизи води Дніпра, експерти виявили 161 видів забруднювачів.



Останні дослідження виявили значні перевищення вмісту синтетичних речовин: сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів і речовин, які використовуються в парфумерії – синтетичний мускус, важкі метали цинку і міді, а також ртуті.

Нагадаємо, Дніпро на межі екологічної катастрофи, в річці знайшли небезпечні речовини.

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