В Мариуполе в Азовское море вылили опасную краску
Инцидент произошел еще 16 июля в районе Центрального пляжа сотрудники подрядной организации выполняли ремонтные работы на пирсе и разлили краску в морскую воду, пишут на сайте Мариуполя.
Тогда берег и прибрежные воды окрасились в розовый цвет и погиб малек бычка.
Нанесенный ущерб оценили в 1500 гривен, а штраф виновникам составил 136 гривен.
Ранее сообщалось, что по время экспертизы воды Днепра, эксперты обнаружили 161 видов загрязнителей.
Последние исследования обнаружили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используются в парфюмерии – синтетический мускус, тяжелые металлы цинка и меди, а также ртути.
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Напомним, Днепр на грани экологической катастрофы, в реке нашли опасные вещества.
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