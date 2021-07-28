В Мариуполе в Азовское море вылили опасную краску

Инцидент произошел еще 16 июля в районе Центрального пляжа сотрудники подрядной организации выполняли ремонтные работы на пирсе и разлили краску в морскую воду, пишут на сайте Мариуполя.



Тогда берег и прибрежные воды окрасились в розовый цвет и погиб малек бычка.

Нанесенный ущерб оценили в 1500 гривен, а штраф виновникам составил 136 гривен.





Ранее сообщалось, что по время экспертизы воды Днепра, эксперты обнаружили 161 видов загрязнителей.



Последние исследования обнаружили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используются в парфюмерии – синтетический мускус, тяжелые металлы цинка и меди, а также ртути.

Напомним, Днепр на грани экологической катастрофы, в реке нашли опасные вещества.

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