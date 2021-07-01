В реке Днепр нашли почти всю таблицу Менделеева
Загрязненность воды в Днепре угрожает населению Украины и может привести к экологической катастрофе.
О результатах проверки поверхностных вод в Днепре рассказали на сайте Счетной палаты.
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Во время проб воды Днепра, эксперты обнаружили 161 видов загрязнителей. Такой себе коктейль из всей таблицы Менделеева. Последние исследования обнаружили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используются в парфюмерии – синтетический мускус, тяжелые металлы цинка и меди, а также ртути.
Цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, их осуществлялись ранее при использовании реки как транспортной артерии.
Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое.
Экологи бьют тревогу и предупреждают, что если ситуация не улучшится, то вода будет загрязняться и далее. Возникнет необходимость полной очистки, а это приведет к значительным нагрузкам на бюджет.
Напомним, экокатастрофа назревает под Киевом.
Как сообщала Politeka, река превратилась в коричневую жижу, вонь чувствуется за километр.
Также Politeka писала, что забита тревога из-за ситуации с рекой Уды.