Вода будет загрязняться и далее

В реке Днепр нашли почти всю таблицу Менделеева

Загрязненность воды в Днепре угрожает населению Украины и может привести к экологической катастрофе.

О результатах проверки поверхностных вод в Днепре рассказали на сайте Счетной палаты.

Во время проб воды Днепра, эксперты обнаружили 161 видов загрязнителей. Такой себе коктейль из всей таблицы Менделеева. Последние исследования обнаружили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используются в парфюмерии – синтетический мускус, тяжелые металлы цинка и меди, а также ртути.

Цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, их осуществлялись ранее при использовании реки как транспортной артерии.

Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое.

Экологи бьют тревогу и предупреждают, что если ситуация не улучшится, то вода будет загрязняться и далее. Возникнет необходимость полной очистки, а это приведет к значительным нагрузкам на бюджет.

Напомним, экокатастрофа назревает под Киевом.

Как сообщала Politeka, река превратилась в коричневую жижу, вонь чувствуется за километр.

Также Politeka писала, что забита тревога из-за ситуации с рекой Уды.