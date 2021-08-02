У Стрийському парку во Львів через негоду впало дерево, загинула молода пара

1 липня сильний буревій досяг Львова. В результаті знесло дерево, яке впало на двох молодих людей. Від отриманих травм чоловік і дівчина загинули на місці. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на сайт Львівської міської ради.

Під час негоди, 20-річний хлопець та 18-річна дівчина сиділи на лавочці у Стрийському парку.

"Вчорашня негода принесла велику біду-близько 11:00 вечора в Стрийському парку впало дерево. Воно впало на лавку, де сиділи двоє молодих людей - 20-річний хлопець, військовий контрактник з Вінницької області, і 18-річна дівчина. Молоді люди загинули.", заявляє прес-служба Львівської міськради.

Також, в результаті нічної негоди зафіксовано: 10 повалених дерев в парках, 31 обрив по зовнішньому освітленню, більше 75 дерев впало в місті, пошкоджено 8 авто, 2 дахи і 1 МАФ. Впав один рекламний щит.

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