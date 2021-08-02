В Стрыйском парке во Львове из-за непогоды упало дерево, погибла молодая пара
1 июля сильный ураган достиг Львова. В результате непогоды снесло дерево, которое упало на двух молодых людей. От полученных травм мужчина и девушка погибли на месте. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на сайт Львовского городского совета.
Во время непогоды, 20-летний парень и 18-летняя девушка сидели на лавочке в Стрыйском парке.
"Вчерашняя непогода принесла большую беду - около 11:00 вечера в Стрыйском парке упало дерево. Оно упало на скамейку, где сидели двое молодых людей - 20-летний парень, военный контрактник из Винницкой области, и 18-летняя девушка. Молодые люди погибли.", заявляет пресс-служба Львовского горсовета.
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Также, в результате ночной непогоды зафиксировано: 10 поваленных деревьев в парках, 31 обрыв по внешнему освещению, более 75 деревьев упало в городе, повреждено 8 авто, 2 крыши и 1 МАФ. Упал один рекламный щит.
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