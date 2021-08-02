Из-за непогоды в Ужгороде упало 7 деревьев

В городе Ужгород в результате грозы и большого шквала ветра упало 7 деревьев. Это случилось на улице Лесной, Собранецкой, Русской, Капушанской и также возле парка Подзамковый. Об этом сообщает Politeka.net, со сслыкой на Mukachevo.net.

На улице Собранецкой упало дерево на проезжающую машину. В результате падения, в машине розбилось стекло и водитель получил множество ранений на правой руке. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь в Ужгородской центральной городской больнице и отпустили на амбулаторное лечение.

На месте работают спасатели ГСЧС Закарпатской области.

Также, во время грозы был обесточен водозабор Минай. Ремонтная бригада местного водоканала возобновила водоснабжение и работу водозабора. Стоит отметить, из-за непогоды были повреждены крыши двух жилых домов в с. Концово Ужгородского района и в г. Берегово.

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