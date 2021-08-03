Вчені пояснили, чи варто українцям боятися цих членистоногих

Киян попередили про небезпечного членистоногого- "водяного скорпіона", якого помітили в озері на Оболоні в червні. Тоді повідомлялося, що укус цієї комахи небезпечний, особливо на значній глибині.

Чи небезпечні ці членистоногі, роз'яснили вчені, інформує видання "Вечірній Київ".

Вчені Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України пояснили, що кияни помітили "водяних клопів". Клопи, або "водяні скорпіони", є представниками родини Nepidae загону напівжорсткокрилих. В Україні живуть два різновиди цієї комахи: Nepa cinerea L. і Ranatra linearis L.

Вони не є новими або завезеними в Україну і вважаються аборигенними. Тобто такими, які живуть тут протягом усього періоду нової та новітньої історії. Вони звичайні мешканці ставків, дрібних озер і постійних калюж.

Назва "водяні скорпіони" комахи отримали через наявність на кінці черевця довгої дихальної трубки, через яку вони отримують кисень. Вона нагадує черевце скорпіона.

Якщо намагатися зловити "скорпіона", то він буде захищатися. Вони можуть проколоти шкіру людини і впорснути слину, втім, вона не отруйна. А ось укус "водяних клопів" досить болючий і схожий на бджолиний.

Експерти Інституту зоології повідомили, що "водяні скорпіони" не є небезпечними для людини і домашніх тварин. Ці членистоногі не переносять ніяких збудників хвороб і не нападають на людей.



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