Вода буде забруднюватися і далі

У річці Дніпро знайшли майже всю таблицю Менделєєва

Забрудненість води в Дніпрі загрожує населенню України і може призвести до екологічної катастрофи.

Про результати перевірки поверхневих вод у Дніпрі розповіли на сайті Рахункової палати.

Під час проб води Дніпра, експерти виявили 161 видів забруднювачів. Такий собі коктейль з усієї таблиці Менделєєва. Останні дослідження виявили значні перевищення вмісту синтетичних речовин: сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів і речовин, які використовуються в парфумерії – синтетичний мускус, важкі метали цинку і міді, а також ртуті.

Цвітіння Дніпра є однією з основних причин масового мору риби. Ситуація також ускладнюється обмілінням річки, яке відбувається через відсутність днопоглиблювальних робіт, їх здійснювали раніше при використанні річки як транспортної артерії.

Таким чином, екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічний.

Екологи б'ють на сполох та попереджають, що якщо ситуація не покращиться, то вода буде забруднюватися і далі. Виникне необхідність повного очищення, а це призведе до значних навантажень на бюджет.

Нагадаємо, екокатастрофа назріває під Києвом.

Як повідомляла Politeka, річка перетворилася на коричневу жижу, сморід відчувається за кілометр.

Також Politeka писала, що забита тривога через ситуацію з річкою Уди.