Ученые объяснили, стоит ли украинцам бояться этих членистоногих

Киевлян предупредили об опасном членистоногом - "водяном скорпионе", которого заметили в озере на Оболони в июне. Тогда сообщалось, что укус этого насекомого опасен, особенно на значительной глубине.

Опасны ли эти членистоногие, разъяснили ученые, информируют издание "Вечерний Киев".

Ученые Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины объяснили, что киевляне заметили "водяных клопов". Клопы, или"водяные скорпионы", являются представителями семьи Nepidae отряда полужесткокрылых. В Украине живут две разновидности этого насекомого: Nepa cinerea L. и Ranatra linearis L.

Они не являются новыми или завезенными в Украину и считаются аборигенными. То есть такими, которые живут здесь в течение всего периода новой и новейшей истории. Они обычные обитатели прудов, мелких озер и постоянных луж.

Название "водяные скорпионы" насекомые получили из-за наличия на конце брюшка длинной дыхательной трубки, через которую они получают кислород. Она напоминает брюшко скорпиона.

Если пытаться поймать "скорпиона", то он будет защищаться. Они могут проколоть кожу человека и впрыснуть слюну, впрочем, она не ядовита. А вот укус "водяных клопов" достаточно болезненный и похож на пчелиный.

Эксперты Института зоологии сообщили, что "водяные скорпионы" не опасны для человека и домашних животных. Эти членистоногие не переносят никаких возбудителей болезней и не нападают на людей.



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