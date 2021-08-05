Рятувальники попереджають про те, що незабаром на заході України можливі підтоплення

В Україні підніметься рівень води в річках. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Рятувальники попередили про те, що в результаті дощових опадів підніметься рівень води в річках. А це призведе до можливих підтоплень, зсувів і селевих потоків.

Увечері 5 серпня і протягом 6 серпня на річках Закарпатської області на 0,3-0,8 м, річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) може піднятися рівень води на 0,3 - 1,3 м. 6 - 7 серпня в річках басейнів Прута і Сірет і лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.) підніметься рівень води на 0,2-1,0 м, без негативних наслідків.

"У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого і схильного стоку із затопленням знижених місць в населених пунктах, в гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків і зсувів грунту( рівень небезпеки Помаранчевий), заявляє прес-служба

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