Рятувальники попереджають про те, що незабаром на заході України можливі підтоплення
В Україні підніметься рівень води в річках. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Рятувальники попередили про те, що в результаті дощових опадів підніметься рівень води в річках. А це призведе до можливих підтоплень, зсувів і селевих потоків.
Увечері 5 серпня і протягом 6 серпня на річках Закарпатської області на 0,3-0,8 м, річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) може піднятися рівень води на 0,3 - 1,3 м. 6 - 7 серпня в річках басейнів Прута і Сірет і лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.) підніметься рівень води на 0,2-1,0 м, без негативних наслідків.
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"У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого і схильного стоку із затопленням знижених місць в населених пунктах, в гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків і зсувів грунту( рівень небезпеки Помаранчевий), заявляє прес-служба
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