Несколько областей будут под угрозой

Жителей Украины предупреждают об ухудшении погоды

В некоторых областях Украины предупреждают об ухудшении погоды и о высокой пожарной опасности. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Сегодня в Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень опасности. Также это коснется восточных областей и Крыма. Вчера объявляли чрезвычайный уровень пожарной опасности в Винницкой и Черкасской области.

В Киеве и области 5 августа ожидаются грозы и шквалы ветра 15-20 м/с. Также ожидается в западных, северных и большинстве центральных областей. Ухудшение погоды коснется и Одесской и Николаевской областях.

В западной части страны значительно ухудшится погода, в Карпатах ожидаются сильные дожди.

Напомним, 4 августа ураганный ветер обрушился на окрестности Тарутино, где наделал немало бед. Стихия вырывала деревья с корнями, сорвала крыши жилых домов, обрывала линии электропередач и причинила массу других разрушений.

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