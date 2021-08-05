Спасатели предупреждают о том, что вскоре на западе Украины возможны подтопления и оползни

В Украине поднимется уровень воды в реках. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Спасатели предупредили о том, что в результате дождевых осадков подниметься уровень воды в реках. А это приведет к возможным подтоплениям, оползням и селевым потокам.

Вечером 5 августа и в течение 6 августа на реках Закарпатской области на 0,3-0,8 м, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) может подняться уровень воды на 0,3 - 1,3 м. 6 - 7 августа в реках бассейнов Прута и Сирет и левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) Поднимется уровень воды на 0,2-1,0 м, без негативных последствий.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных мест в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней почвы (уровень опасности оранжевый), заявляет пресс-служба

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