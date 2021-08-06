Під Києвом сталася ДТП з військовою технікою

ДТП сталося на трасі Київ-Чернігів, повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередньою інформацією, як мінімум два автомобілі намагалися протиснутися в організовану колону військової техніки, спровокувавши в результаті аварію.

На місці працюють правоохоронці. Про постраждалих немає інформації.

На місці аварії утворився затор.

У той же час жителів Києва попередили про військові навчання.

Так, у столиці з 7 по 13 серпня проведуть навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. У цей час відпрацьовуватимуть практичні дії з оборони столиці.

Зокрема, відбудуться навчання з використанням холостих патронів і навчальних вибухових пристроїв.

"Тому киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони в цей час будуть в оточенні правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

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