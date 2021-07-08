Суд избрал ему меру пресечения и назначил сумму внесения залога
Суд в Киеве арестовал еще одного подозреваемого в деле о продаже для Вооруженных сил Украины некачественной военной техники. Речь идет о главе правления "Кузницы на Рыбацком" Валерии Шандру.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Суд избрал Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.
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2 июля следователи ГБР вручили подозрения экс-заместителю министра обороны в 2015-2019 годах, директорам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ в 2015-2017 и 2018-2019 годах, а также председателю правления "Завода "Кузница на Рыбальском".
Подозревают, что в течение 2016-2018 годов ВСУ они поставляли военную технику низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться.
Следствие установило, что за период 2016-2018 годов государству причинен ущерб на сумму около 475 миллионов гривен.
Напомним, что чиновников со штаба ВСУ подозревают в коррупции при перевозке тел погибших на Донбассе.
Как сообщала Politeka, СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков.
Также Politeka писала, что руководитель НКРЭКУ замешан в махинациях трейдеров при перепродаже электроэнергии.