Суд избрал ему меру пресечения и назначил сумму внесения залога

Суд в Киеве арестовал еще одного подозреваемого в деле о продаже для Вооруженных сил Украины некачественной военной техники. Речь идет о главе правления "Кузницы на Рыбацком" Валерии Шандру.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Суд избрал Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.

2 июля следователи ГБР вручили подозрения экс-заместителю министра обороны в 2015-2019 годах, директорам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ в 2015-2017 и 2018-2019 годах, а также председателю правления "Завода "Кузница на Рыбальском".

Подозревают, что в течение 2016-2018 годов ВСУ они поставляли военную технику низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться.

Следствие установило, что за период 2016-2018 годов государству причинен ущерб на сумму около 475 миллионов гривен.

Напомним, что чиновников со штаба ВСУ подозревают в коррупции при перевозке тел погибших на Донбассе.

Как сообщала Politeka, СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков.

Также Politeka писала, что руководитель НКРЭКУ замешан в махинациях трейдеров при перепродаже электроэнергии.