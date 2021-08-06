Под Киевом произошло ДТП с военной техникой

ДТП случилось на трассе Киев - Чернигов, сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, как минимум два автомобиля пытались протиснуться в организованную колонну военной техники, спровоцировав в итоге аварию.

На месте работают правоохранители.О пострадавших нет информации.

На месте аварии образовалась пробка.

В тоже время жителей Киева предупредили о военных учениях.

Так, в столице с 7 по 13 августа проведут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. В это время будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

В частности, состоятся учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.

"Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - говорится в сообщении.

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