У центрі Києва чоловік вдарив ножем підлітка
Про це повідомили в поліції Києва.
Поліцейські встановили, що 17-річний хлопець разом зі своїми друзями перебував на вулиці.
До компанії молодих людей почав чіплятися п'яний чоловік.
Зловмисник спровокував конфлікт з юнаком і вдарив його ножем у живіт. Після нападу порушник намагався втекти, проте його затримали.
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Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.
До слова, у Києві розшукують небезпечного чоловіка
Поліція Києва шукає чоловіка, якого підозрюють у вчиненні грабежу та згвалтування, передає "Київ Оперативний".
«У разі виявлення або наявності інформації щодо місцезнаходження даного громадянина прохання терміново повідомити співробітників відділу кримінальної поліції Голосіївського УП: 0633229385, 0632451224 або 102», — йдеться в повідомленні.
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