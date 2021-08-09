У центрі Києва чоловік вдарив ножем підлітка

Про це повідомили в поліції Києва.

Поліцейські встановили, що 17-річний хлопець разом зі своїми друзями перебував на вулиці.

До компанії молодих людей почав чіплятися п'яний чоловік.

Зловмисник спровокував конфлікт з юнаком і вдарив його ножем у живіт. Після нападу порушник намагався втекти, проте його затримали.

Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Поліція Києва шукає чоловіка, якого підозрюють у вчиненні грабежу та згвалтування, передає "Київ Оперативний".

«У разі виявлення або наявності інформації щодо місцезнаходження даного громадянина прохання терміново повідомити співробітників відділу кримінальної поліції Голосіївського УП: 0633229385, 0632451224 або 102», — йдеться в повідомленні.

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