В Киеве подросток избил жителя Деснянского района
Теперь малолетнего преступника накажут, об этом
Преступление было совершено еще в ноябре 2020 года на проспекте Лесной.
В полицию от врачей поступило сообщение о том, что 39-летнего мужчину сильно избили.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 16-летнего киевлянина.
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Выяснилось, что между парнем и потерпевшим возникла ссора, а затем драка.
Тогда юноша несколько раз ударил в голову и в живот мужчину. Местный житель получил телесные повреждения средней тяжести.
Ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 122. За содеянное парню грозит до трех лет тюрьмы.
Напомним, что в Киеве снова произошла массовая драка с поножовщиной.
По словам очевидцев, инцидент произошел в самом центре столицы на Крещатике.
Во время массовой драки с применением газовых баллонов были сильно ранены двое людей.
На место прибыли шесть машин полиции и две скорые, которые госпитализировали пострадавших.
Свидетели инцидента рассказали, что участники драки спряталсь в квартире в одном из жилых домов.
На место работала оперативная группа.
К слову, перестрелка произошла в центре Киева, кадры ЧП: "толпа молодых людей...".
Как сообщала Politeka, массовая драка вспыхнула в центре Киева на глазах прохожих, появились кадры.
Также Politeka писала, что видео массовой драки в центре Киева попало на видео.