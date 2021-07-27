В Киеве подросток избил жителя Деснянского района

Теперь малолетнего преступника накажут, об этом сообщили в полиции Киева.

Преступление было совершено еще в ноябре 2020 года на проспекте Лесной.

В полицию от врачей поступило сообщение о том, что 39-летнего мужчину сильно избили.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 16-летнего киевлянина.

Выяснилось, что между парнем и потерпевшим возникла ссора, а затем драка.

Тогда юноша несколько раз ударил в голову и в живот мужчину. Местный житель получил телесные повреждения средней тяжести.

Ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 122. За содеянное парню грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, что в Киеве снова произошла массовая драка с поножовщиной.

По словам очевидцев, инцидент произошел в самом центре столицы на Крещатике.

Во время массовой драки с применением газовых баллонов были сильно ранены двое людей.

На место прибыли шесть машин полиции и две скорые, которые госпитализировали пострадавших.

Свидетели инцидента рассказали, что участники драки спряталсь в квартире в одном из жилых домов.

На место работала оперативная группа.

К слову, перестрелка произошла в центре Киева, кадры ЧП: "толпа молодых людей...".

Как сообщала Politeka, массовая драка вспыхнула в центре Киева на глазах прохожих, появились кадры.

Также Politeka писала, что видео массовой драки в центре Киева попало на видео.