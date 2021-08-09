В центре Киева мужчина ударил ножом подростка

Об этом сообщили в полиции Киева.

Полицейские установили, что 17-летний парень вместе со своими друзьями находился на улице.

К компании молодых людей начал приставать пьяный мужчина.

Злоумышленник спровоцировал конфликт с юношей и ударил его ножом в живот. После нападения нарушитель пытался скрыться, однако его задержали.

Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

К слову, в Киеве разыскивают опасного мужчину

Полиция Киева ищет мужчину, которого подозревают в совершении грабежа и изнасилования, передает «Киев Оперативный».

«В случае выявления или наличии информации относительно местонахождения данного гражданина просьба срочно сообщить сотрудников отдела криминальной полиции Голосеевского УП: 0633229385, 0632451224 или 102», — говорится в сообщении.

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