В центре Киева мужчина ударил ножом подростка
Об этом сообщили в полиции Киева.
Полицейские установили, что 17-летний парень вместе со своими друзьями находился на улице.
К компании молодых людей начал приставать пьяный мужчина.
Злоумышленник спровоцировал конфликт с юношей и ударил его ножом в живот. После нападения нарушитель пытался скрыться, однако его задержали.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Грозовые дожди затаятся, дав украинцам день передохнуть: какой будет погода с понедельника
Ульянова из "Холостяка" в стрингах не стала скрывать упругую красоту: провокационное фото
Жена "Холостяка" Добрынина рассказала о проблемах с новорожденным сыном: "У него начинает все болеть"
Комаров из "Мир наизнанку" впервые вышел на связь после личной трагедии: «Какую нужно иметь силу…»
Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
К слову, в Киеве разыскивают опасного мужчину
Полиция Киева ищет мужчину, которого подозревают в совершении грабежа и изнасилования, передает «Киев Оперативный».
«В случае выявления или наличии информации относительно местонахождения данного гражданина просьба срочно сообщить сотрудников отдела криминальной полиции Голосеевского УП: 0633229385, 0632451224 или 102», — говорится в сообщении.
Также мы писали ранее, что в Украине ищут опасного преступника, фото: "набросился на пожилую женщину".
Как сообщала Politeka, бегство преступника из суда в Харькове попало на камеру: в городе объявили план "Сирена"
Кроме того Politeka писала, что подросток сильно избил киевлянина посреди улицы, детали: "ударил в голову и..."