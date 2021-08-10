На Вінничині фермер закрив робітника у зерносховищі без їжі та води
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Цілу добу бідолаха провів під замком без води і їжі на пекельній спеці в металевій фруктосушарці, яка зовні засипана зерном.
Крики про допомогу почула звичайна перехожа, яка і викликала поліцію.
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Як виявилося, фермер замурував робітника в зерносховищі через поганий ремонт трактора.
Там чином підприємець вирішив провчити чоловіка.
Дії 58-річного фермера кваліфіковані, як незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань.
"За такий злочин передбачено покарання - до п'яти років ув'язнення. Слідство готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу", - повідомили в поліції.
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