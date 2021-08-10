На Винничине фермер закрыл рабочего в зернохранилище без еды и воды

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Целые сутки бедолага провел взаперти без воды и еды на адской жаре в металлической фруктосушилке, которая снаружи засыпана зерном.

Крики о помощи услышала обычная прохожая, которая и вызвала полицию.

Как оказалось, фермер замуровал рабочего в зернохранилище из-за плохого ремонта трактора.

Там образом предприниматель решил проучить мужчину.

Действия 58-летнего фермера квалифицированы, как незаконное лишение свободы человека, что сопровождалось причинением ему физических страданий.



"За такое преступление предусмотрено наказание - до пяти лет заключения. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения", - сообщили в полиции.





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