На Винничине фермер закрыл рабочего в зернохранилище без еды и воды
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Целые сутки бедолага провел взаперти без воды и еды на адской жаре в металлической фруктосушилке, которая снаружи засыпана зерном.
Крики о помощи услышала обычная прохожая, которая и вызвала полицию.
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Как оказалось, фермер замуровал рабочего в зернохранилище из-за плохого ремонта трактора.
Там образом предприниматель решил проучить мужчину.
Действия 58-летнего фермера квалифицированы, как незаконное лишение свободы человека, что сопровождалось причинением ему физических страданий.
"За такое преступление предусмотрено наказание - до пяти лет заключения. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения", - сообщили в полиции.
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