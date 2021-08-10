У курортне місто Бердянськ прийшла нова напасть
Місцеві жителі, і відпочиваючі на українському курорті в Бердянську перестали виходити на вулицю після 9 вечора. Коменданську годину люди влаштували через навалу комарів.
Про це йдеться в сюжеті "ТРК Юг" на YouTube.
Як пояснив депутат міської ради Бердянська Олег Бойко, у вечірній час в Бердянську через комах просто неможливо вийти на вулицю. Тому доведеться вдаватися до радикальних заходів, щоб позбутися від комах.
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"Час 9 години вечора, але жодної людини на вулиці. Сьогодні така реальність. Люди сплять, тому що на вулиці перебувати неможливо, так як велика кількість комарів. Таким чином ми прийняли рішення обробити територію", - заявив Бойко.
Місцеві жителі відзначають, що за документальними фільмами створюється враження, що вони живуть не в курортному місті, а дійсно в тайзі.
За словами депутата, від навали комарів будуть позбавлятися за допомогою розпилення спеціальних хімічних засобів. Спочатку оброблятимуть території біля дитячих садків, а потім почнуть звільняти від комах і житлові райони міста.
Нагадаємо, комарі виживають туристів з номерів на українському курорті, кадри навали.
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