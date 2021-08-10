В курортный город Бердянск пришла новая напасть

Местные жители, и отдыхающие на украинском курорте в Бердянске перестали выходить на улицу после 9 вечера. Коменданский час люди устроили из-за нашествия комаров.

Об этом говорится в сюжете "ТРК Юг" на YouTube.

Как объяснил депутат городского совета Бердянска Олег Бойко, в вечернее время в Бердянске из-за насекомых просто невозможно выйти на улицу. Потому придется прибегать к радикальным мерам, чтобы избавиться от насекомых.

"Время 9 часов вечера, но ни одного человека на улице. Сегодня такая реальность. Люди спят, потому что на улице находиться невозможно, так как большое количество комаров. Таким образом мы приняли решение обработать территорию", - заявил Бойко.

Местные жители отмечают, что по документальным фильмам создается впечатление, что они живут не в курортном городе, а действительно в тайге.

По словам депутата, от нашествия комаров будут избавляться с помощью распыления специальных химических средств. Сначала будут обрабатывать территории возле детских садов, а потом начнут освобождать от насекомых и жилые районы города.

Напомним, комары выживают туристов с номеров на украинском курорте, кадры нашествия.

Как сообщала Politeka, пауки "взяли в осаду" украинский курорт вслед за медузами и комарами.

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