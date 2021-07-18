Величезна кількість медуз в Азовському морі продовжує засмучувати українців

Цього року курорти на Азовському морі не радують українців. Люди скаржаться на велику кількість комарів, сонечок, а також медуз.

Зокрема, один з неприємних випадків стався з дівчинкою на пляжі в Кирилівці. Після купання на тілі з'явилася алергічна реакція - червоні плями, пише РИА Мелітополь.

Рідні вважають, що винні медузи, хоча видно їх не було.

Дитині відразу стали надавати допомогу, але прибрати алергічну реакцію вдалося не відразу.

Відпочиваючі скаржаться, що на деяких пляжах вода нагадує желеообразную масу, можливо, така вода і викликає алергічну реакцію.

Підкреслимо, лікарі радять у разі контакту з твариною прийняти антигістамінний препарат.

Варто зазначити, що мер іншого курорту на Азовському морі - Бердянська, Валерій Баранов, закликав людей не викидати медуз на берег. За його словами, виловлювання цих істот шкодить морським мешканцям.

Як зазначив міський голова, море наповнилося медузами не вперше, таке було багато років тому, до того ж зараз у світі глобальне потепління і піднявся рівень моря. Через кліматичні зміни збільшилася і кількість комарів з сонечками.

Нагадаємо, смерчі з мільйонів комарів пронеслися містом

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