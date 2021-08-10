Вагітні українки приїхали до лікаря по спеці з іншого міста

Про це постраждалі розповіли в групі «чорний список Одеса» .

Вагітних жінок записували на прийом до фахівця з УЗД, який на той момент місяць як не працювала в центрі.

"Такого недбалого ставлення і організації я ще не зустрічала! Не спромоглися навіть попередити про те, що прийом до узіста не відбудеться», - скаржиться Українка.

За її словами, вагітним жінкам на пізніх термінах довелося їхати на прийом, якого бути не могло.

Вагітні жінки по спеці прийшли, а деякі приїхали з іншого міста, на прийом і дізналися, що його не буде.

Як виявилося пізніше, при особистій бесіді з узістом, вона не прийшла на прийом не через хворобу, а тому що вона вже місяць як там не веде прийоми.

До слова, люди змусили медиків швидкої допомоги виконувати свою роботу

Літній одеситці стало погано на вулиці, вона втратила свідомість. Очевидці викликали карету швидкої допомоги і поки медики їхали (близько 20 хвилин), небайдужі люди встигли привести до тями пенсіонерку.

Одесити почали наполягати і просити медиків, щоб ті виміряли їй тиск, на що отримали відповідь, « нічого лазити по спеці».

Далі, очевидці включили камери і стали фіксувати те, що відбувається на телефон, і після цього сталося диво - медики завели пенсіонерку в машину і стали виконувати свою роботу.

Нагадаємо, що нещастя сталося з харків'янкою на залізничних шляхах, деталі: медики зробили все можливе

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