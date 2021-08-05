На Львовщине подтвердили случай неизлечимой болезни
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке "Нео Радіо Червоноград".
Так, в Червонограде впервые за 10 лет было обнаружено бешенство у кота. Диагноз удалось поставить только после его гибели.
На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии уже было принято решение ввести карантинные меры на территории территориальной общины, который вступил в действие с 30 июля.
Специалисты предупреждают, что если вас укусило животное нужно немедленно обратиться к врачу, а для профилактики бешенства необходимо регулярно вакцинировать домашних животных.
Отметим, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Заканчивается болезнь, как правило, смертельным исходом.
Методов лечения как таковых от болезни нет.
Напомним, опасную болезнь зафиксировали на украинском курорте, введен карантин: что известно
Также Politeka сообщала, что бойцовский пес вцепился в ребенка, кадры ЧП в Киеве
Ранее Politeka писала о том, что бешеная лиса покусала женщину среди бела дня в Киеве: первые подробности ЧП
Популярные статьи сейчасПоказать еще