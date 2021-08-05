На Львовщине подтвердили случай неизлечимой болезни

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке "Нео Радіо Червоноград".

Так, в Червонограде впервые за 10 лет было обнаружено бешенство у кота. Диагноз удалось поставить только после его гибели.
На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии уже было принято решение ввести карантинные меры на территории территориальной общины, который вступил в действие с 30 июля.

Специалисты предупреждают, что если вас укусило животное нужно немедленно обратиться к врачу, а для профилактики бешенства необходимо регулярно вакцинировать домашних животных.

Отметим, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Заканчивается болезнь, как правило, смертельным исходом.
Методов лечения как таковых от болезни нет.

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