На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии уже было принято решение ввести карантинные меры на территории территориальной общины, который вступил в действие с 30 июля.

Специалисты предупреждают, что если вас укусило животное нужно немедленно обратиться к врачу, а для профилактики бешенства необходимо регулярно вакцинировать домашних животных.

Отметим, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Заканчивается болезнь, как правило, смертельным исходом.

Методов лечения как таковых от болезни нет.