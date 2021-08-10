Беременные украинки приехали к врачу по жаре из другого города
Об этом пострадавшие рассказали в группе «Черный список Одесса» .
Беременных женщин записывали на прием к специалисту по УЗИ, который на тот момент месяц как не работала в центре.
"Такого халатного отношения и организации я еще не встречала! Не удосужились даже предупредить о том, что прием к узисту не состоится», - жалуется украинка.
По ее словам, беременным женщинам на поздних сроках пришлось ехать на прием, которого быть не могло.
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Беременные женщины по жаре пришли, а некоторые приехали с другого города, на прием и узнали, что его не будет.
Как оказалось позже, при личной беседе с узистом, она не пришла на приём не по причине болезни, а потому что она уже месяц как там не ведёт приёмы.
К слову, люди заставили медиков скорой помощи выполнять свою работу
Пожилой одесситке стало плохо на улице, она потеряла сознание. Очевидцы вызвали карету скорой помощи и пока медики ехали (около 20 минут), неравнодушные люди успели привести в чувство пенсионерку.
Одесситы начали настаивать и просить медиков, чтобы те измерили ей давление, на что получили ответ, « нечего лазить по жаре».
Далее, очевидцы включили камеры и стали фиксировать происходящее на телефон, и после этого случилось чудо - медики завели пенсионерку в машину и стали выполнять свою работу.
Напомним, что несчастье произошло с харьковчанкой на ж\д путях, детали: медики сделали все возможное
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