Уряд запланував підвищення зарплат деяким категоріям українців

Зокрема до кінця 2021 року підвищать заробітну плату вчителям. До того ж у педагогів буде можливість збільшити свій оклад додатково.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Крім збільшення зарплат на 9% до кінця поточного року, в грудні у кожного вчителя з'явиться можливість заробити ще 20% до окладу. Але для цього педагоги повинні будуть пройти сертифікацію.

Багато вчителів вже подали заяву на сертифікацію. За даними Шкарлета, запит на сертифікацію в 2021-му збільшився в два рази в порівнянні з минулим роком - близько 1800 і 900 заявок відповідно. Їх подається не так багато, але з кожним роком кількість бажаючих зростає.

Чиновник додав, що для вчителів також були розроблені різні курси підвищення кваліфікації. Йдеться про громадські організації, де проходилося навчання в ЄС.

Бюджетні 400 мільйонів гривень були закладені Україною для цих курсів.

Нагадаємо, що більше половини українців виявилися жебраками, грошей не вистачає навіть на їжу.

Як повідомляла Politeka, в Україні хочуть збільшити виплати, хто зможе претендувати на нові гроші.

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