Правительство запланировало повышение зарплат некоторым категориям украинцев

В частности к концу 2021 повысят заработную плату учителям. К тому же у педагогов будет возможность увеличить свой оклад дополнительно.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире программы "Снiданок з 1+1".

Помимо увеличения зарплат на 9% к концу текущего года, в декабре у каждого учителя появится возможность заработать еще 20% к окладу. Но для этого педагоги должны будут пройти сертификацию.

Многие учителя уже подали заявление на сертификацию. По данным Шкарлета, запрос на сертификацию в 2021-м увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом - около 1800 и 900 заявок соответственно. Их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет.

Чиновник добавил, что для учителей также были разработаны различные курсы повышения квалификации. Речь идет об общественных организациях, где проходилось обучение в ЕС.

Бюджетные 400 миллионов гривен были заложены Украиной для этих курсов.

Напомним, что больше половины украинцев оказались нищими, денег не хватает даже на еду.

Как сообщала Politeka, в Украине хотят увеличить выплаты, кто сможет претендовать на новые деньги.

Также Politeka писала, что зарплата украинцев возрастет в следующем году.