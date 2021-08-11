Правительство запланировало повышение зарплат некоторым категориям украинцев
В частности к концу 2021 повысят заработную плату учителям. К тому же у педагогов будет возможность увеличить свой оклад дополнительно.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире программы "Снiданок з 1+1".
Помимо увеличения зарплат на 9% к концу текущего года, в декабре у каждого учителя появится возможность заработать еще 20% к окладу. Но для этого педагоги должны будут пройти сертификацию.
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Многие учителя уже подали заявление на сертификацию. По данным Шкарлета, запрос на сертификацию в 2021-м увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом - около 1800 и 900 заявок соответственно. Их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет.
Чиновник добавил, что для учителей также были разработаны различные курсы повышения квалификации. Речь идет об общественных организациях, где проходилось обучение в ЕС.
Бюджетные 400 миллионов гривен были заложены Украиной для этих курсов.
Напомним, что больше половины украинцев оказались нищими, денег не хватает даже на еду.
Как сообщала Politeka, в Украине хотят увеличить выплаты, кто сможет претендовать на новые деньги.
Также Politeka писала, что зарплата украинцев возрастет в следующем году.