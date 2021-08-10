Стало відомо, скільки українців вважають себе бідними-з'явилася статистика

Про це стало відомо з даних Держстату , в ході яких визначили, як українські домогосподарства оцінюють свій рівень доходів у 2020 році.

Як стало відомо, 67,1% сімей-вважають себе бідними. Представниками середнього класу виступає лише один відсоток від усього населення.

Наприклад, 3,2% українським домогосподарствам минулого року не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування, передає " Обозреватель".



11,8% — доходів було достатньо і робили заощадження.

36,6% - постійно відмовляли собі, крім продуктів харчування. 48,4% українських домогосподарств володіли достатньою кількістю доходів під час пандемії коронавірусу.

До слова, скоро середньомісячна зарплата українців збільшиться до 14 тисяч гривень

Новий прогноз Monthly Economic Outlook оприлюднили на сайті finance.ua.

Зокрема, середня офіційна зарплата в Україні зросте цього року на 32,1%. Це означає, що за свою працю українці зможуть отримувати в середньому до 14 179 гривень ( зараз 10 727 гривень).

Згідно з прогнозом до кінця грудня 2021 року в цілому по Україні заробітна плата зросте до 16 857 гривень (з $608 до $616);

Що стосується столиці України, то тут варто очікувати збільшення до 25 030 гривень (з $908 до $923).

Зазначимо, з 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум, внаслідок чого зросли виплати за деякими видами допомоги, в тому числі по безробіттю. Тепер розмір допомоги по ній складе чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, з 1 липня - це 2379 грн.

Також стали вище виплати по вагітності та пологах, одиноким матерям та інші.

Нагадаємо, прожитковий мінімум в Україні стане вище: як зміняться пенсії і зарплати

Як повідомляла Politeka, мінімальна зарплата в Україні зросте, в Мінфіні озвучили цифри

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