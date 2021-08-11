За словами фахівця, погоду найближчими днями у нас буде визначати антициклон Елфі.

Діденко зазначила, що в більшості областей збережеться суха і сонячна обстановка.

"Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополювати та погриміти на сході України, Запоріжжі та в Криму. Неоднорідне, місцями", - повідомила синоптик.

Також фахівець порадила українцям готується до сильного вітру 12 серпня і до спеки, яка настане вже після 15 числа."Перша половина наступного тижня обіцяє врізати до +35 +37 градусів!",- підсумувала Діденко.

Згідно з інформацією на сайті Українського гідрометцентру, на цих вихідних температура не підніметься вище 28 градусів, але в той же час, по всій Україні буде сонячна погода.

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