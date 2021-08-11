В Україні очікується різке зростання температури повітря
Як передає Politeka.net, прогнозом синоптик Наталка Діденко перелилася на своїй сторінці в Facebook.
Як передає Politeka.net, прогнозом синоптик Наталка Діденко перелилася на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, погоду найближчими днями у нас буде визначати антициклон Елфі.
Діденко зазначила, що в більшості областей збережеться суха і сонячна обстановка.
"Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополювати та погриміти на сході України, Запоріжжі та в Криму. Неоднорідне, місцями", - повідомила синоптик.
Також фахівець порадила українцям готується до сильного вітру 12 серпня і до спеки, яка настане вже після 15 числа.
"Перша половина наступного тижня обіцяє врізати до +35 +37 градусів!",- підсумувала Діденко.
Згідно з інформацією на сайті Українського гідрометцентру, на цих вихідних температура не підніметься вище 28 градусів, але в той же час, по всій Україні буде сонячна погода.
Нагадаємо, що дощі і град атакують з новою силою, оголошено штормове попередження: до чого готуватися.
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