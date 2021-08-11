В Украине ожидается резкий рост температуры воздуха
Как передает Politeka.net, прогнозом синоптик Наталья Диденко перелилась на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, прогнозом синоптик Наталья Диденко перелилась на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, погоду в ближайшие дни у нас будет определять антициклон Элфи.
Диденко отметила, что в большинстве областей сохранится сухая и солнечная обстановка.
"Разве что остатки атмосферного фронта могут локально поохотиться и погреметь на востоке Украины, Запорожье и в Крыму. Неоднородно, местами", - сообщила синоптик.
Также специалист посоветовала украинцам готовится к сильному ветру 12 августа и к жаре, которая наступит уже после 15 числа.
"Первая половина следующей недели обещает врезать до +35+37 градусов!", - подытожила Диденко.
Согласно информации на сайте украинского гидрометцентра, на этих выходных температура не подымется выше 28 градусов, но в то же время, по всей Украине будет солнечная погода.
Напомним, что дожди и град атакуют с новой силой, объявлено штормовое предупреждение: к чему готовиться.
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Ранее Politeka писала, что горячий антициклон охватил страну: где будет самая жаркая погода.
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