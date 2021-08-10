Синоптики предупредили украинцев об опасной погоде, которая ворвется в страну уже во вторник, 10 августа

Служба ГСЧС объявила в Украине штормовое предупреждение 10 августа. На большей части страны в этот день ожидаются сильные грозы, местами с градом и порывами шквального ветра со скоростью до 15-20 м/с.

Непогода накроет большую часть страны за исключением западных, а также Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областей.

При этом значительно снижения температуры ждать не стоит.

Так, на Севере Украины ночью ожидается от +14 до +17 градусов, а днем – от +26 до +28.

На Западе ночью столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов, а днем – от +22 до +28.

В центральных областях ночью ожидается от +14 до +18 градусов, а днем – от +24 до +30.

На Востоке ночные температуры будут колебаться от +16 до +20 градусов, а дневные – от +30 до +33.

На Юге ночью ожидается от +16 до +21 градуса, а днем – от +29 до +33 градусов.

Напомним, грозовые дожди затаятся, дав украинцам день передохнуть: какой будет погода в начале недели.

Как сообщала Politeka, украинские курорты ушли под воду, стихия обрушила весь гнев на регион.

Также Politeka писала, что после града непогода ударит по Украине с новой силой, важное предупреждение.