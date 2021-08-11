На Буковині суд обрав запобіжний захід чоловікові, який влаштував стрілянину на весіллі
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції Чернівецької області.
Кричущий інцидент стався пару тижнів тому в одному з сіл області.
Тоді 27-річний наречений почав хаотичну стрілянину з мисливського карабіна, наражаючи на небезпеку себе і оточуючих.
Після інциденту чоловіка затримали.
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"Розглянувши клопотання органів досудового розслідування, слідчий суддя постановив застосувати до порушника запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і поклав на нього процесуальні обов'язки", - йдеться в повідомленні.
Тепер підозрюваний повинен утриматися від спілкування зі свідками і здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон.
Раніше в Одесі на честь весілля влаштували стрілянину з автомата.
На гучну подію, яка мала місце в селі Фонтанка Одеської області з'їхалося багато поліції і навіть був оголошений план «Перехоплення».
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