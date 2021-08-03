Мужчина пошел к машине, где у него лежал пистолет, и начал стрелять

27-летний мужчина решил пострелять в людей, которые обидели его брата, но попал в собственных родителей. Огонь он открыл в забитом людьми ночном заведении в Василькове Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Как выяснили правоохранители, во время отдыха в местном ночном клубе между двумя молодыми людьми произошел конфликт.

Обидевшись на оппонента, один из участников конфликта позвонил своим родителям и брату и сообщил, что его бьют и обижают. Родители парня сразу приехали на место инцидента и вступили в ссору.

Возмутившись поведением наглеца и стремясь уже заступиться за брата, 27-летний мужчина взял из автомобиля пистолет и начал стрелять в толпу. В результате стрельбы ранения получили родители хулигана и еще двое присутствующих.

Мужчине инкриминируют хулиганство, совершенное с помощью оружия. Оружие, которое было у злоумышленника изъяли для проведения экспертизы. Если злоумышленника признают виновным, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.