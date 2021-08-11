Вот это погуляли

На Буковине суд избрал меру пресечения мужчине, который устроил стрельбу на свадьбе

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Черновецкой области.

Вопиющий инцидент произошел пару недель назад в одном из сел области.

Тогда 27-летний жених начал хаотичную стрельбу из охотничьего карабина, подвергая опасности себя и окружающих.

После инцидента мужчину задержали.

"Рассмотрев ходатайство органов досудебного расследования, следственный судья постановил применить к нарушителю меру пресечения в виде личного обязательства и возложил на него процессуальные обязанности", - говорится в сообщении.

Теперь подозреваемый должен воздержаться от общения со свидетелями и сдать на хранение свои документы для выезда за границу.

Ранее в Одессе в честь свадьбы устроили стрельбу из автомата.

На шумное событие, которое имело место в селе Фонтанка Одесской области съехалось много полиции и даже был объявлен план «Перехват».

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