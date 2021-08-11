В Україні різко зростуть ціни на проїзд у маршрутках

Ціни на проїзд у транспорті можуть збільшитися на 50% протягом наступних 6 місяців, передає ГолосUA.

Ключовою причиною подорожчання є підняття зарплати персоналу.

"Об'єктивно оцінка можливості збільшення на 50% вартості проїзду, що було задекларовано перевізниками – з 8 до 12, з 10 до 15 гривень-має під собою конкретні ринкові підстави. Якщо це не буде разово, то, думаю, протягом півроку ми вийдемо на ці цифри", – розповів директор консалтингової компанії "William Invest Expert" Віктор Медвідь.

Нагадаємо, в Україні оприлюднили нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива. Розрахункові ціни для бензину підвищені з 26,64 гривень до 26,86 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 22,25 гривень до 22,24 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.

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