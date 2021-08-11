В Украине резко вырастут цены на проезд в маршрутках

Цены на проезд в транспорте могут увеличиться на 50% в течении следующих 6 месяцев, передает ГолосUA.

Ключевой причиной подорожания является поднятие зарплаты персоналу.

"Объективно оценка возможности увеличения на 50 % стоимости проезда, что было задекларировано перевозчиками – с 8 до 12, с 10 до 15 гривен – имеет под собой конкретные рыночные основания. Если это не будет разово, то, думаю, в течение полугода мы выйдем на эти цифры", – рассказал директор консалтинговой компании "William Invest Expert" Виктор Медведь.

Напомним, в Украине обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 гривен до 26,86 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 22,25 гривен до 22,24 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива - 29,24 гривен за литр.

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