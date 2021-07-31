С 1 августа жизнь украинцев изменится в некоторых сферах
В частности пенсионеры получат надбавку, вырастут тарифы на газ и цена на проезд, введут новые карантинные ограничения. Также начнется вступительная кампания в вузах.
Politeka.net, собрала полную информацию об изменениях в стране с 1 августа.
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В августе значительно повысятся пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС. Плюс они получат доплаты за июль.
Также 400 тыс. военных пенсионеров в августе получат надбавки к пенсии за июль. Минимальная пенсия для участников боевых действий выросло на 45% или на 834,3 грн. Она составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Вступительная кампания
В Украине продолжается вступительная кампания 2021 для абитуриентов. С 1 до 13 августа проводятся вступительные экзамены для абитуриентов, которые поступают на бюджет, а с 14 по 23 августа – для контрактников. Не ранее 10 августа будут обнародованы рейтинговые списки контрактников.
Новые тарифы на газ
В августе кубометр газа для населения будет стоить от 7,99 до 16,99 гривны. Это для тех, кто отказался от годового предложения и выбрал месячное. Отметим, что в прошлом месяце максимальный тариф на газ был существенно ниже – на 3,52 гривны.
Подорожание проезда
В августе планируется повысить цены на ряд маршрутов, связывающих столицу и пригороды. С 1 августа дорожает проезд в общественном транспорте Житомира. При расчете наличными в автобусах теперь придется платить 8 грн, а электротранспорте – 6 грн.
Новые карантинные ограничения
Предварительно до 31 августа на всей территории Украины установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности. В таких условиях в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима.
Запрет на вылов раков
В августе в Украине начинает действовать летне-осенний запрет на вылов раков. Даты начала и окончания запрета для каждой области разные. За каждого выловленного рака придется заплатить штраф в размере 25,5 грн.
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