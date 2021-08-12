Український фермер назвав причину з якої ростуть ціни на фрукти і овочі, яких в країні навалом
У цьому році фермери виростили величезний урожай, однак, не можуть на цьому заробити, все через цінову політику, яка зараз є на ринку, передають "Факти".
Власники згодовують урожай тваринам, або ж зовсім викидають.
Фермер з Херсона розповів, що вирішив нагодувати овець огірками, так як на базарі не зміг їх продати навіть по гривні за кілограм.
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"Ми купуємо насіння. Ми наймаємо людей. Ми витрачаємо на соляру, і маємо дві гривні. Людина, яка сюди приїхала, найняла вантажника, перевантажили йому, він відвіз до Києва, витратив на соляру тисячу гривень, і продав його по сім", - скаржиться місцевий фермер.
Заробляють далеко не фермери, а зараз почали стрімко падати ціни і на кавуни.
Дрібні виробники почали самі ставити ціни на продукцію, намагаючись заробити самим, а не даючи зарплату посередникам.
До слова, українців чекає нове подорожчання восени
Цього разу в Україні з великою ймовірністю подорожчають молочні продукти і молоко.
Заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук розповів , що ціни на молочні продукти можуть підвищитися через частково через вплив інфляції.
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