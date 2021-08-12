Украинский фермер назвал причину по какой растут цены на фрукты и овощи, которых в стране навалом

В этом году фермеры вырастили огромный урожай, однако, не могут на этом заработать, все из-за ценовой политики, которая сейчас есть на рынке, передают "Факты".

Владельцы скармливают урожай животным, или же вовсе выбрасывают.

Фермер из Херсона рассказал, что решил накормить овец огурцами, так как на базаре не смог их продать даже по гривне за килограмм.

"Мы покупаем семена. Мы нанимаем людей. Мы тратим на соляру, и имеем две гривны. Человек, который сюда приехал, нанял грузчика, перегрузили ему, он отвез в Киев, потратил на соляру тысячу гривен, и продал его по семь", - жалуется местный фермер.

Зарабатывают далеко не фермеры, а сейчас начали стремительно падать цены и на арбузы.

Мелкие производители начали сами ставит цены на продукцию, пытаясь заработать самим, а не давая зарплату посредникам.

К слову, украинцев ждет новое подорожание осенью

На этот раз в Украине с большой вероятностью подорожают молочные продукты и молоко.

Заместитель руководителя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук рассказал, что цены на молочные продукты могут повыситься из-за частично из-за влияния инфляции.

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