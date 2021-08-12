У Києві чоловік пограбував дитину і погрожував усіх підірвати
Про це повідомляє "УНН".
Так, у Дарницькому районі Києва 11-річна дівчинка гуляла в парку з подругами, коли до них підійшов чоловік, взяв телефон і пішов.
Хлопця, який відповідав опису грабіжника, співробітники поліції знайшли недалеко у дворі, де він розпивав спиртні напої.
Очевидці інциденту розповіли, що телефон у затриманого був з собою, але той запевняв, що купив телефон у перехожого.
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Пізніше неадекватний молодий чоловік заявив, що всі брешуть і якби не наручники, він би їх підірвав.
До слова, в Голосіївському районі міста Київ сталася бійка.
У дворі кілька підлітків побили чоловіка. Для нападу вони використовували газовий балончик.
"На Деміївці троє підлітків накинулися на літнього чоловіка - побили його і задули газом.
Невідомо, що служило причиною таких дій, але малолітні також кидалися і на жінку, яка робила їм зауваження".
Троє підлітків бігли за літнім чоловіком, обігнали і почали його "заливати" газом. За чоловіка заступилася жінка, але вона в свою чергу отримувала тільки образи від дітей.
У той час, поки чоловіка обприскали газовим балончиком, двоє підлітків з ноги вдарили його в спину. За нього заступився ще один перехожий, в якого відразу нападник кинув балончик.
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