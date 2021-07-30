В киевском метрополителене произошла серьезная драка

В метрополитене Киева произошла драка между двумя пассажирами. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на СМИ.

Драка произошла из-за защитной медицинской маски. Один из пассажиров не хотел надевать её, и другому это очень не понравилось.

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СМИ опубликовало видео, на котором видно, что мужчина в маске подходит к пассажиру. Тот начинает просить его надеть маску. На что другой пассажир бьет его с ноги в живот. После чего, мужчина в маске агрессивно ответил ему несколькими сильными ударами по голове.

Остальные пассажиры оставались на своих местах и не лезли в драку.

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