В киевском метрополителене произошла серьезная драка
В метрополитене Киева произошла драка между двумя пассажирами. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на СМИ.
Драка произошла из-за защитной медицинской маски. Один из пассажиров не хотел надевать её, и другому это очень не понравилось.
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СМИ опубликовало видео, на котором видно, что мужчина в маске подходит к пассажиру. Тот начинает просить его надеть маску. На что другой пассажир бьет его с ноги в живот. После чего, мужчина в маске агрессивно ответил ему несколькими сильными ударами по голове.
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Остальные пассажиры оставались на своих местах и не лезли в драку.
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