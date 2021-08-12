В Киеве мужчина ограбил ребенка и грозился всех подорвать
Об этом сообщает "УНН".
Так, в Дарницком районе Киева 11-летняя девочка гуляла в парке с подругами, когда к ним подошел мужчина, взял телефон и ушел.
Парня, который соответствовал описанию грабителя, сотрудники полиции нашли недалеко во дворе, где он распивал спиртные напитки.
Очевидцы инцидента рассказали, что телефон у задержанного был с собой, но тот уверял, что купил телефон у прохожего.
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Позже неадекватный молодой человек заявил, что все врут и если бы не наручники, он бы их взорвал.
К слову, в Голосеевском районе города Киев произошла драка.
Во дворе несколько подростков избили мужчину. Для нападения они использовали газовый балончик.
"На Демеевке трое подростков набросились на пожилого мужчину - избили его и задули газом.
Неизвестно, что служило причиной таких действий, но малолетние также бросались и на женщину, которая делала им замечания".
Трое подростков бежали за пожилым мужчиной, обогнали и начали его "заливать" газом. За мужчину вступилась женщина, но она в свою очередь получала только оскорбления от детей.
В то время, пока мужчину опрыскивли газовым балончиком, двое подростков с ноги ударили его в спину. За него заступился еще один прохожий, в которого сразу нападавший бросил балончик.
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