В Киеве мужчина ограбил ребенка и грозился всех подорвать

Об этом сообщает "УНН".

Так, в Дарницком районе Киева 11-летняя девочка гуляла в парке с подругами, когда к ним подошел мужчина, взял телефон и ушел.

Парня, который соответствовал описанию грабителя, сотрудники полиции нашли недалеко во дворе, где он распивал спиртные напитки.

Очевидцы инцидента рассказали, что телефон у задержанного был с собой, но тот уверял, что купил телефон у прохожего.

Позже неадекватный молодой человек заявил, что все врут и если бы не наручники, он бы их взорвал.

К слову, в Голосеевском районе города Киев произошла драка.

Во дворе несколько подростков избили мужчину. Для нападения они использовали газовый балончик.

"На Демеевке трое подростков набросились на пожилого мужчину - избили его и задули газом.

Неизвестно, что служило причиной таких действий, но малолетние также бросались и на женщину, которая делала им замечания".

Трое подростков бежали за пожилым мужчиной, обогнали и начали его "заливать" газом. За мужчину вступилась женщина, но она в свою очередь получала только оскорбления от детей.

В то время, пока мужчину опрыскивли газовым балончиком, двое подростков с ноги ударили его в спину. За него заступился еще один прохожий, в которого сразу нападавший бросил балончик.

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